Invalidenparkeerplaatsen voor entree van PX

Automobilisten opgelet!!! Vóór de entree van Pop- en Cultuurhuis PX in de Zeestraat liggen op het einde/begin van de parkeerstrook twee parkeerplekken voor invaliden. Met een blauw bord met twee witte pijlen worden deze aangegeven.

Alleen met een ontheffing mag er dus geparkeerd worden. Geregeld staan er auto’s geparkeerd op deze invalidenplek, waarin géén ontheffing achter het voorruit zit. Automobilisten rijden in de lengterichting om hun wagen er te parkeren en zien dan dit bord niet.

Zonder er erg in te hebben riskeren ze dan een boete van maar liefst 340 euro. Dat is vorige week enkele malen voorgekomen. De gedupeerden waren toch wel ontdaan door deze fikse bekeuring en deden hierover hun beklag. Maar…. Parkeerverbod is parkeerverbod.