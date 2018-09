Invalidentribune opgeknapt

Twee weken geleden plaatsten we een artikeltje met foto in de Nivo over de erbarmelijke staat waarin de invalidentribune verkeerde. Als men hier in plaats nam kon het voetballen bijna niet bekeken worden, want de plastic ramen waren dof en het leek wel of er mist was.

Dit euvel is door FC Volendam kordaat opgepakt. Voorzitter Henk Kras en Kees de Boer (voorzitter van TV Dijkzicht) hebben het voor elkaar gekregen dat er een opgeknapte invalidentribune is gerealiseerd. Dit tot groot genoegen van de heren die hier altijd in zitten bij de wedstrijden van FC Volendam. Klaas Bond (Fooks) stak zijn duim op. “Grote klasse!”, sprak hij. Ook de defecte lichten in de lichtmasten zijn vorige week vernieuwd, zodat het voetbal weer beter te zien is ’s avonds vanaf de tribunes.