Iris Klein | Master Arbeidspsychologie

Iris Klein was niet het type dat als jong meisje al wist wat ze later wilde worden. Zelfs toen ze in het zesde jaar van het VWO zat, had ze nog geen idee wat voor werk ze uiteindelijk precies wilde doen. Omdat ze het vak maatschappijwetenschappen erg leuk vond, koos Iris voor de bacheloropleiding ‘interdisciplinaire sociale wetenschappen’ aan de UvA. Daar ontdekte ze waar haar hart lag en vervolgde ze haar studie met de Master ‘Coaching & Vitality in Organisations’ aan de UvA, met de specialisatie Arbeidspsychologie. Eind augustus studeerde de 23-jarige Iris af. Voor de Nivo blikt ze terug op haar studietijd en vertelt ze over haar bijzondere vakgebied, dat juist in deze tijd, waarin veel wordt thuisgewerkt, organisaties veel ondersteuning biedt.

Tijdens haar middelbare schooltijd had Iris nog geen duidelijk idee van welke richting ze later op zou willen. „Om mij heen zag ik veel klasgenootjes die hun carrièrepad al erg duidelijk voor ogen hadden, en daar soms zelfs al voorbereidingen voor troffen. Ik heb er zelf altijd op vertrouwd dat je moet doen wat je leuk vindt, en dat alles dan vanzelf op zijn plek valt. En bij mij is het ook precies zo gegaan”, vertelt Iris.

Iris begon aan de bacheloropleiding ‘Algemene sociale wetenschappen’ aan de UvA. „Met name het algemene karakter van deze opleiding sprak mij erg aan”, vertelt Iris. ,,Je hebt een zeer breed studieprogramma, en in het tweede en derde jaar kun je nog echt een eigen richting kiezen. In het eerste jaar volg je bijvoorbeeld de vakken economie, psychologie en sociologie. In het tweede jaar kies je de vakken die je het meeste aanspreken en doe je ook een minor, waarin je je verder verdiept in een specifiek vakgebied. Uiteindelijk volg je in het derde jaar een ‘master-aansluitprogram-ma’, waarin je klaargestoomd wordt voor een specifieke master.”

Voor Iris bood de door haar gekozen bachelor de uitgelezen kans om verschillende vakgebieden te ontdekken en een route te kiezen die perfect aansloot bij haar kwaliteiten en voorkeuren. „Je kunt echt nog alle kanten uit”, zegt Iris. „Ik ken twee andere Volendamse meiden die deze opleiding ook al eerder volgden. Een van hen ging de richting op van politicologie en werkt nu bij het OM, de andere volgde de bachelor met de master onderwijskunde en werkt nu bij het NCOI.”

Zelf merkte Iris in het eerste jaar dat ze het leuk vond om zich te verdiepen in maatschappelijke kwesties op het gebied van gezondheid. In het tweede jaar volgde ze daarom de minor ‘Global Health and Inequality’. „Dat vond ik zeer interessant, maar ik merkte wel dat ik erg praktisch en resultaatgericht ben ingesteld. Ik discussieer liever niet eindeloos over grote, ongrijpbare problemen, maar zoek bij voorkeur naar toepasbare oplossingen voor alledaagse problemen. Daarom ben ik me gaan specialiseren op het gebied van psychologie.”

Iris vertelt dat het vrijwel nooit voorkomt dat studenten in haar opleiding voor deze richting kiezen, omdat je alleen kunt doorstromen naar een master aan de psychologiefaculteit als je twee extra voorbereidende vakken volgt. „In eerste instantie twijfelde ik dan ook of ik het wel aankon, maar in die tijd las ik het boek ‘Mindset’ van Carol Dweck. Deze psychologe schrijft dat met de juiste mindset en dus de manier waarop je denkt over jezelf en in het bijzonder over je eigen intelligentie en kwaliteiten belangrijk is voor hoe succesvol je uiteindelijk bent en hoe ver je komt in het leven.”

Ik liet me dus niet afschrikken door mijn twijfels over die extra vakken en ging ervoor.”

In het derde jaar van de bachelor volgde Iris met veel plezier verschillende psychologievakken en besloot ze uiteindelijk de richting van arbeidspsychologie op te gaan. „Daar vond ik de perfecte combinatie van gezondheid, praktische toepasbaarheid en resultaatgerichte aanpak die mij aansprak.”

Verandermanagement

„In de masteropleiding specialiseerde ik me in ‘Coaching en vitaliteit’. Met vakken als ‘careermanagement’, ‘coaching’, en ‘interventions in Health Psychology’ leerde ik coachen op individueel niveau en wetenschappelijk onderzoek te verrichten naar verschillende uitdagingen op de werkvloer, en daar gerichte adviezen voor te schrijven. Denk bijvoorbeeld aan verandermanagement, het op een verantwoorde manier stimuleren van diversiteit op de werkvloer of het verhogen van de arbeidsvreugde van werknemers.

Het laatste halfjaar van de masteropleiding bestond uit het schrijven van een scriptie en een stageperiode. „Mijn plan was om in januari en februari eerst mijn scriptie te schrijven, en dan in maart met mijn stage te beginnen”, vertelt Iris. „Ik had een stageplek bij een grote telecomprovider, maar met de komst van corona werd mijn stage helaas uitgesteld.” Uiteindelijk kon Iris in april alsnog van start, maar dan wel volledig vanuit huis. „Ik ben welgeteld een keer op kantoor geweest om kennis te maken, daarna kreeg ik een laptop mee naar huis met een inlogcode. Dat vond ik uiteraard erg jammer, want het leek me juist fantastisch om ter plaatse ervaring op te doen op de werkvloer van zo’n grote werkgever.”

Uiteindelijk heeft Iris het tijdens haar stage toch erg naar haar zin gehad. Iris: „Ik deed in deze onderneming onderzoek naar hoe ze op verschillende afdelingen meer gender gelijkheid konden realiseren. Daarbij ontdekte ik dat de wensen en behoeften van veel werknemers niet overeenkwamen met het diversiteitsbeleid van het bedrijf. In veel organisaties zie je dat men het diversiteitsbeleid zeer serieus neemt. Ook bij deze telecomprovider zijn er de afgelopen jaren op verschillende posities veel extra vrouwen aangenomen, maar daarmee ben je er nog niet. Mijn bevinding was dat de behoeften die leefden bij vrouwen om meer gendergelijkheid niet volledig werd vervuld met de huidige initiatieven die werden genomen door het bedrijf. Zo voelden sommige vrouwen in een aantal teams zich minder gewaardeerd, betrokken en gehoord dan hun mannelijke collega’s.”

„Op basis van die ondervindingen heb ik een advies geschreven”, vervolgt Iris. „Daarbij lag de nadruk op een leiderschapsinterventie. Veranderingen op de werkvloer hebben namelijk een aanzienlijk grotere kans van slagen als deze ‘top down’ worden uitgevoerd. De leidinggevenden en managers dragen namelijk de verantwoordelijkheid voor de werknemers in hun team, en door hen te inspireren en te reguleren heb ik hen kunnen leren om blijvende veranderingen door te voeren. Daarnaast focuste ik me op het meetbaar maken van de gedragsverandering. Wat je vaak ziet, is dat organisaties externe adviseurs inhuren om veranderingen door te voeren op de werkvloer, maar verslappen ze zodra het advies uitgebracht is en de externen weer uit het zicht verdwenen zijn. Om ervoor te zorgen dat het veranderproces echt een blijvend effect heeft, creëerde ik vijf specifieke (meetbare) gedragingen die de leidinggevenden dienen uit te voeren, en een terugkerend evaluatiemoment waarbij de werknemers deze gedragingen monitoren.”

Ook als Iris over haar scriptie vertelt, spreekt ze met een groot enthousiasme. Voor haar afstudeer-onderzoek keek ze naar de invloed van stress op de lichamelijke en mentale gezondheid en het verzuim van werknemers, en dan met name de rol die lichaamsbeweging daarbij speelde. „Bij het beoordelen van lichaamsbeweging ontdekte ik dat een intrinsieke motivatie vaak zorgt voor hoogwaardige prestaties, verbeterd welzijn en het sneller verkrijgen én behouden van resultaten”, zegt Iris. „Intrinsieke motivatie betekent dat iemand het uitvoeren van een activiteit oprecht leuk vindt om te doen, het gaat dan dus om de voldoening die iemand uit deze activiteit zelf haalt. Bij een extrinsieke motivatie, waarbij iemand een activiteit uitvoert om instrumentele redenen (dus bijvoorbeeld alleen sport om af te vallen, niet omdat hij of zij het leuk vind) zie je dat het stressniveau door deze lichaamsbeleving minder snel wordt beïnvloed.”

‘On hold’

Ondanks haar enorme passie en gedrevenheid is het voor Iris momenteel moeilijk om een geschikte baan te vinden. „Vanwege corona staan veel vacatures ‘on hold’” vertelt Iris somber. „Het is natuurlijk lastig om een nieuwe werknemer in te werken, nu iedereen vanuit huis werkt.”

Iris benadrukt dat het voor jonge professionals sowieso al vrij lastig is om een traineeship of junior-functie te vinden. „Het lijkt wel of overal om ervaring gevraagd wordt”, vervolgt Iris. Toch houdt ze de moed erin: „Veel bedrijven en organisaties werken al vijftig jaar volgens dezelfde gewoontes en gebruiken van hun werknemers, maar op dit moment wordt pijnlijk duidelijk dat veel werkprocessen verouderd zijn. Voor organisatieadviseurs en arbeidspsychologen zoals ik is er de komende jaren dus genoeg werk. Het is natuurlijk nu even een spannende periode, maar ik ben erg trots op waar ik nu sta. Ik ben mijn eigen weg gegaan en ben blij dat ik tot hier ben gekomen. Het zal me benieuwen wat de toekomst me zal brengen.”

Scholieren en studenten die moeite hebben met hun studiekeuze steekt Iris graag een hart onder de riem: „Ga voor jezelf na wat je echt leuk vindt om te doen, hoe vaag dat misschien ook is. Neem dat als uitgangspunt en ga er gewoon voor. Uiteindelijk valt alles dan vanzelf op zijn plaats.”