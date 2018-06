Jaap Corn & Friends bezorgen publiek een onvergetelijke avond

Het was zaterdagavond genieten geblazen in een bomvol Pop- en Cultuurhuis PX met “An Evening with Jaap Corn”. De oud-zanger van Canyon, die nog geregeld optredens verzorgt tijdens popavonden, werd tijdens dit concert begeleid door The Evening With Band, bestaande uit Christiaan Veerman (toetsen), Kees Steur (Sjor) drums, Christian Sier (toetsen/zang), Jan jr. Keizer (gitaar), Laurens Tol (basgitaar) en Kevin Mooijer (gitaar).