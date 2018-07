Jaarlijkse Frooktocht voor 100 kinderen van de Kidsclub

In het Kras-stadion vond zaterdagmorgen de jaarlijkse Frooktocht van de Kidsclub van FC Volendam plaats. De organisatie was in handen van Demi Siebeling en haar team en ook enkele ouders hielpen mee om alles in goede banen te leiden. Op het kunstgrasveld stonden diverse spellen, een stormbaan, slalomparkoers, glijbaan en opblaasbare doelen opgesteld. Aan dit spellencircuit konden de plm. 100 kinderen deelnemen om zoveel mogelijk punten te verzamelen.