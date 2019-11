Jaarlijkse wijnbotteldag op het Landje van Jan Boots

Zondag jl. vond voor de 41-ste keer een wijnbotteldag plaats op het Landje van Jan Boots aan de Zeedijk. Dit wordt jaarlijks opgezet door Jan Boots en Ben Kruse. Het werk van voorheen in de bottelarij is nu liefhebberij geworden.

Dozen met A.O.P. Vaqueyras rode wijn uit 2014 van wijnhuis La Fille de la Vigne in Frankrijk, waren ingekocht voor de botteling. De 500 liter wijn werd vanuit de dozen getapt in flessen, waarna deze gekurkt werden. Vervolgens was er het capsuleren van de flessen wijn met folie rond de kurk die met hitte vacuüm gestraald worden, zodat ze goed bewaard kunnen blijven.

Tot slot werden de etiketten op de flessen geplakt. Een grote groep mannen was hiervoor in de weer in de schuur. Tussen de tapmomenten door werden heerlijke gerechten geserveerd op deze Bourgondische middag met volop eten en drinken.