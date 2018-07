Jan Patat Bingo voor de voetbaljeugd

In de kantine van de RKAV Volendam vond woensdagavond vanaf 18.00 uur de jaarlijkse Jan Patat Bingo plaats. Bingomasters waren Linda Bond en Bianca Smit en in totaal zes bingorondes werden gespeeld. Jan Snoek (Patat) was zelf niet van de partij omdat hij nog in het ziekenhuis verblijft na zijn hartoperatie. Maar de vele mooie prijzen waren wel door hem gesponsord. In de kantine zaten 200 jeugdvoetballertjes (onder de 12 jaar) van de Mini’s, F- en E-pupillen en ook veel ouders waren meegekomen. Elke ronde waren er twee hoofdprijzen en verder kregen de winnaars dan wedstrijdballen als prijs.

Geconcentreerd werden de bingonummers aangestreept door de jongens en meisjes. De spanning steeg ten top, maar ook de temperatuur in de kantine, want door het zomerse weer was het tropisch warm geworden.