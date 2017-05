Jayden en Dean Biswana mascottes van FC Volendam



Vrijdagavond waren Jayden en Dean Biswana de mascottes van FC Volendam tijdens de wedstrijd tegen MVV Maastricht. Ook hun ouders, Linda en Georgie Biswana, die wonen in de Irissenstraat 16, waren in het Kras-stadion present. Jayden en Dean trapten vooraf de wedstrijd een balletje mee met de reservespelers van FC Volendam.

Samen met arbiter Van Herk liepen Jayden en Dean het veld op. Na afloop werd de ‘Man of the Match’ door de mascottes gehuldigd en dat was terecht doelman Hobie Verhulst. Hij kreeg een bos bloemen van Ron Bloemenweelde en ‘n kadobon van Café De Dijk aangeboden.

Favoriete Volendam-spelers van de mascottes zijn Joey Veerman en Gerry Vlak. Beste voetballers ter wereld Messi en Slatan Ibrahimovitz.