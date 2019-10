Jayden Schilder ‘Baby van de Maand’

Uit de geboortekaartjes die in september gedrukt zijn bij Drukkerij Nivo werd dinsdag het kaartje getrokken van Jayden Schilder, die daarmee de ‘Baby van de Maand’ is geworden. Jayden is de zoon van Dennis en Jennifer Schilder en zijn grote zus heet Mary-Lynn.

De familie Schilder woont op het Anton Deenplein 19. Er was een toch wel speciaal kaartje voor Jayden, want dit was een krantje van “Baby Nieuws”, dat uitkwam op woensdag 11 september, de geboortedag van Jayden. Door Bloembinderij Roses en More uit de Burg. van Baarstraat werd voor de trotse moeder Jennifer een fraai bloemboeket samengesteld.

Uit handen van Paula Kwakman van Parfumeriehuis Gerro en Esther in De Stient was er als cadeau een rijkelijk met presentjes gevulde Pampertaart.