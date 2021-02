Liefde is…

Jeroen en Linda zijn gewoon tevreden

Ze zijn al ruim 25 jaar samen, maar volgens Jeroen en Linda Bond gaat het nog niet vervelen. ,,Sterker nog”, begint Jeroen. ,,Mijn droom is dat we het nog minstens 25 jaar samen volhouden.”

Door Jan Koning





,,Ik was veertien en Jeroen zeventien”, vertelt Linda. ,,Ik had daarvoor ook nog wel verkering gehad. Een jeugdliefde, maar hij wilde niet zo serieus en Jeroen wilde dat wel. Alles gebeurt met een reden, zeggen ze wel eens en daar geloof ik heilig in.”

Jeroen: ,,Het was mijn droom om verkering te krijgen en dat het de eerste keer direct de liefde van mijn leven zou zijn. Die droom is meer dan uitgekomen.”

Op veertienjarige leeftijd al ‘vaste verkering’. ,,Dat is voor sommigen inderdaad bijzonder”, gaat Linda verder. ,,Je binnuh nag veel te jong. Je moetuh nag fladderen’, hoorde ik dan ook vaak. Dan dacht ik iedere keer, dus ik moet het nu uitzeggen terwijl ik nog hartstikke verliefd ben? Dat is toch gekkenwerk.” Jeroen: ,,Het mooie of treurige is eigenlijk nog dat dit vaak mensen zijn die hun hele leven zoeken naar wat wij samen hebben.”

En ze vonden het bij de garages in de Plutostraat. Linda: ,,Of achter de Marsstraat. Nico Ballap – die helaas niet meer bij ons is – heeft ons uiteindelijk samengebracht. Hij zei altijd als ik mijn dag niet had; ‘kom we gaan even naar Jeroen. Dan kun je weer even lachen.’ In het begin was dat puur vriendschappelijk, maar al snel sloeg de vonk over en belanden we bij mijn vader en moeder voor tegen de garages aan.”

,,Of ik mezelf wel eens afvraag of het gras ergens anders groener is”, gaat Jeroen verder. ,,Nou, laat ik het zo zeggen: kijken mag, haha!” Linda: ,,We hebben natuurlijk allebei onze ogen niet in onze zak zitten. Er zijn heel veel leuke en mooie mensen op de wereld. Daar staan we ook erg nuchter in. Als er een mooie vrouw langskomt, zeg ik altijd; ‘kijk Jeroen, is dat geen mooie vrouw? Bij een man overigens net zo, haha.” Jeroen: ,,En dat moet ook kunnen. Na meer dan 25 jaar moet je gewoon alles tegen elkaar kunnen zeggen. We zijn niet jaloers aangelegd, dat scheelt ook. Daarbij kunnen we heel goed bekvechten met elkaar. - ook wel een pre – maar van echte ruzie is nooit sprake. Alhoewel, een keertje…”

Linda: ,,Een keer op zaterdag van kermis kwam Jeroen ‘kietjevol’ uit de Jozef. Hij was op een punt dat je denkt van ‘blijf uit mijn buurt’. Te erg, gewoon. Hij was aan het zuigen en mega vervelend. We zaten hier met een hoop vrienden van ons en ik was gehaktballen aan het maken. Op een gegeven moment had hij me zo ver dat ik de mosterd pakte en die in zijn haar smeerde. Waarop Jeroen de fles ketchup greep en die over mij heen leegspoot. Onze vrienden waren compleet in shock. Die dachten echt; dit komt nooit meer goed, omdat ze me voor het eerst echt boos zagen. Ik was ook echt boos, maar de volgende ochtend werden we wakker en hebben allebei zo ongelooflijk de slappe lach gehad. We kunnen er nu nog steeds om lachen. Net als onze vrienden.”

Al meer dan 25 jaar delen ze lief en leed. 25 jaar vol verhalen. Wilde verhalen? Jeroen: ,,Ja, vroeger kon je nog wel eens iets flikken. Tegenwoordig sta je gelijk met je blote reet op Facebook. Doodzonde. Of wij wel eens ‘op bloot goed’ betrapt zijn? Laat ik het zo zeggen, we zijn nooit betrapt, haha!”

Linda: ,,Gelukkig niet, want dan was onze derde er nooit gekomen. Dat was namelijk een heuse balkonscène op vakantie. We hadden er al twee, een jongen en een meid, maar het was voor mijn gevoel nog niet klaar. Jeroen wilde eigenlijk geen derde, maar ik had hem gewaarschuwd. Volgens Jeroen zou het wel loslopen, maar na die balkonscène was ik zwanger van onze derde. Dat was wel even schrikken voor hem, grote paniek zelfs, maar mijn schoonvader reageerde heel nuchter. Beter eentje erbij dan eentje eraf. En zo is het, want we zijn stapelgek op ze. Alle drie.”

Linda: ,,Er wordt altijd gezegd dat het verliefde er wel afgaat, maar ik ben nog steeds verliefd. Af en toe dan.” Jeroen: ,,Ik ben elke dag verliefd. Zeker weten. Om het meer dan 25 jaar vol te houden, komt er wel wat meer bij kijken. Linda kan bijvoorbeeld ongelooflijk lekker koken. Dat helpt ook wel.” Linda: ,,We zijn ook gewoon in heel veel dingen hetzelfde. Hebben dezelfde interesses, maar geven elkaar de ruimte om ons eigen ding te doen. Even alleen te zijn, is voor mij soms al genoeg. Boekje lezen, foto-albums maken, lekkere lange wandeling. De kleine dingetjes.” Jeroen: ,,Ik ga graag schaatsen, fietsen of motorrijden, maar uiteindelijk vinden we het allerleukste om samen te zijn met veel vrienden om ons heen. Het wordt echt de hoogste tijd dat het weer mag, want we zijn helemaal klaar met de situatie zoals die nu is.”