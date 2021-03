Jessica Schilder naar Olympische Spelen!

De ontlading was enorm en dat was begrijpelijk. Atlete Jessica Schilder heeft zich vrijdagavond geplaatst voor de Olympische Spelen van komende zomer in het Japanse Tokio. Terwijl de 21-jarige als jongste deelnemer voor het eerst op het Europees Kampioenschap senioren stond, slaagde zij er in het Poolse Torun in de limiet van 18.50 meter te slechten. Ze stootte haar kogel naar een afstand van 18.69 meter en daarmee verbeterde zij haar persoonlijke record met liefst een halve meter, ten opzichte van haar recente prestaties in eigen land.

Door Eddy Veerman

De Volendamse, begonnen bij AV Edam en tegenwoordig lid van AV Hera in Heerhugowaard, keek voorafgaand op tegen haar eerste EK ‘tussen de grote vrouwen’. Zoals bijvoorbeeld de Duitse Schwanitz, een dertiger die Olympisch- en wereldkampioen werd. Jessica plaatste zich donderdag voor de finale, met een worp van 18.48 meter. In die eindstrijd reikte zij nóg veel verder en met de 18.69 meter was zij slechts twee centimeter verwijderd van de bronzen medaille, veroverd door Schwanitz. De kans is groot dat Volendam komende zomer met tenminste twee sporters vertegenwoordigd is, aangezien de verwachting is dat handbalster Debbie Bont ook in Japan actief zal zijn. In 1976 was de eerste en enige Volendamse gekwalificeerd voor die Spelen: Carla Braan.