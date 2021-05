Jessica Schilder wint en baalt

Voor de tweede achtereenvolgende keer de nationale atletiekklassieker Ter Specke Bokaal winnen en dan toch balen. Het overkwam kogelstootster Jessica Schilder. In plaats van in Lisse had de 22-jarige Volendamse in Split willen excelleren tijdens de European Throwing Cup. Aanvankelijk vormde een positieve coronatest een obstakel om naar Kroatië af te reizen, maar uiteindelijk werd de deelname van de al gevaccineerde atlete afgeblazen door een misverstand op de burelen van de atletiekunie in Papendal.

Door Ringen om Volendam





Jessica Schilder: “Iemand had niet duidelijk aangegeven dat er nog een extra document nodig was. In allerijl heb ik donderdagavond nog een spoedtest laten afnemen, alleen bleek het testapparaat een storing te hebben. Die werd pas vijftig minuten voor vertrek verholpen en was het te laat om het vliegtuig naar Split te halen. Ongelooflijk frustrerend. Uiteindelijk is het toch gelukt om me voor de Ter Specke Bokaal in te schrijven, dus dat was tenminste wat. Had ik in ieder geval een wedstrijd.”

Vervolgens werd in de Bollenstreek wel duidelijk hoe Schilder in sneltreinvaart de Nederlandse top is ontgroeid. Werd ze in 2018 in dezelfde wedstrijd nog 6de, nu stootte ze de vier kilo zware kogel ruim twee meter verder dan nummer twee Benthe Koning en bleef ze de bronzen Keeley Heijderman, die in 2018 met 13.35 nog op één positie achter Schilder was geëindigd, zelfs 4.38 meter voor.

Het competitieve niveau in Nederland houdt voor Schilder dus niet meer over en is het te hopen dat de kersverse olympiër op 23 mei in het Britse Gateshead wel haar debuut in de prestigieuze Diamond League kan maken. Maar ook hier doemt, net als ‘Split’, een kink in de kabel op. Of het nu door haar inmiddels ‘vervaagde’ coronatest komt, maar tot haar stomme verbazing heeft ze te horen gekregen dat ze voor Gateshead op de wachtlijst is geplaatst. Schilder: “Terwijl ik de nummer vijf van Europa ben, zijn er ineens allemaal Engelse deelnemers toegelaten. Ik hoop dat het niet met de coronapolitiek van Engeland te maken heeft en dat er toch een startbewijs geregeld kan worden.”

In ieder geval komt Schilder morgen (Hemelsvaartdag) wel in actie tijdens de Harry Schulting Games in Vught. Inmiddels heeft ze ook kennisgemaakt met bondscoach Gert Damkat, die haar tijdens de Spelen in Tokio gaat begeleiden. “Richting Japan zal ik steeds vaker in Papendal met hem trainen. Hij vervangt mijn coach, die vanwege zijn leeftijd niet naar Tokio reist en in Nederland blijft. Deze keuze heeft hij zelf gemaakt, dus daar kan ik weinig aan veranderen. Toch valt de tijdelijke wisseling van coach mij vrij zwaar, maar is pure noodzaak voor een optimale voorbereiding. Daarom ben ik Gert Damkat enorm dankbaar dat hij bereid is gevonden om samen dit avontuur aan te gaan.”

Jessica Schilder. foto Julia van Hagen