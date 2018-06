Jeu de boule op grindpad van Siem Lutpark

Donderdagavond waren Crelis Bootsman en Thijs Boots, aan het jeu de boulen op het grind/schelpenpad nabij het Cruijff Court in het Siem Lutpark. De ondergrond van dit pad dient zich uitstekend voor deze populaire balwerpsport.

Met name in Frankrijk wordt jeu de boule volop gespeeld en er zijn ook in Volendam vele liefhebbers om de stalen ballen te werpen. In het Siem Lutpark is ook een jeu de boulebaan aangelegd nabij de grote visvijver. Hier willen de boulers graag hun stalen ballen werpen naar het butje. Volgens de mannen voldoet deze baan nog niet. Het grind en de schelpen die er als ondergrond dienen, zitten nog vol hobbels en dit dient nog uitgevlakt te worden voordat er op gespeeld kan worden. De ballen rollen er niet door en daarom spelen Thijs en Crelis tijdelijk jeu de boule op het pad.