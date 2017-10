Jeugdactiviteiten in de herfstvakantie in het Museum

Voor het 23ste jaar worden alle kinderen uitgenodigd om tijdens de herfstvakantie deel te nemen aan de traditionele jeugddagen in het Volendams Museum. De deelnemende kinderen kunnen zich vermaken met talloze knutselactiviteiten. De kinderen waren volop bezig werkstukjes te maken zoals dasjes vlechten, maskers maken, enz.

De entree is slechts 1,50 euro. Na afloop mochten de kinderen hun werkstukjes mee naar huis nemen. Op maandag, dinsdag en woensdag van 13.30 tot 16.00 uur vinden de activiteiten plaats.

Er was maandag voor de jongens en meisjes nog een extra verrassing, want om 15.00 uur kwam Do Tol met zijn ijskar langs en werden de kinderen door Crelis Kes getrakteerd op een lekker ijsje.