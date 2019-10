Jeugdmiddagen in Museum tijdens Herfstvakantie

In het Volendams Museum vinden op maandag-, dinsdag- en woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur weer de Jeugdmiddagen plaats voor kinderen van de basisscholen in de Herfstvakantie.

Een grote groep vrijwillig(st)ers is present om de kinderen op te vangen en te begeleiden bij de diverse activiteiten, waaraan ze mee kunnen doen. Maandag waren er zo’n 60-tal jongens en meisjes. Zij konden figuurzagen, tekenen, kaarten inkleuren, sigarenbandjes plakken, Volendammer dasjes breien, enz.

Ook konden de kinderen hun gezichten laten schminken. De Herfstmiddagen voor de jeugd in het museum trekken elk jaar weer veel kinderen aan die hier creatief aan de slag kunnen. De werkstukken die ze gemaakt hebben mogen ze mee naar huis nemen en ze krijgen nog een ijsje aangeboden. Dinsdag- en woensdagmiddag is de jeugd nog van harte welkom in het museum.