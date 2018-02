Jim du Maine mascotte van FC Volendam

Vrijdagavond was de 11-jarige Jim du Maine, die in Purmerend woont, de mascotte van FC Volendam tijdens de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Zijn vader Frans du Maine en diens vriendin Saskia Kroon waren ook in het Kras-stadion present.

Het werd voor de mascotte een mooie avond. Samen met scheidsrechter Diepering liep Jim het veld op. Na afloop van de wedstrijd werd door de mascotte de ‘Man of the Match’ gehuldigd en dat was Nick Doodeman. Die kreeg een bos bloemen van Bloemenweelde en een dinerbon van Café De Dijk aangeboden.

Jim du Maine voetbalt bij FC Purmerland in JO12. De beste voetballer van de wereld vindt hij Christina Eriksen van Tottenham Hotspur.