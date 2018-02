Job Keizer mascotte van FC Volendam

De 7-jarige Job Keizer, die woont op de Vincent van Goghstraat 53, was vrijdag de mascotte van FC Volendam tijdens de wedstrijd tegen FC Dordrecht. Zijn ouders Simon en Linda Keizer, broer Sem en opa Kees Braan (Blik) waren ook in het Kras-stadion present.

Het werd voor de mascotte een prachtige voetbalavond. Hij trapte vooraf een balletje mee met de reservespelers. Samen met arbiter Van den Kerkhof betrad hij het veld waarbij de wedstrijdbal opgepakt werd. Ook werd door Job Keizer meegeholpen met de toss. Na afloop van de met 4-1 gewonnen wedstrijd huldigde Job de ‘Man of the Match’ en dat was de ‘Koning van de assists’ Nick Doodeman, die 4 voorzetten had gegeven waaruit Volendam scoorde. Hij kreeg een bos bloemen van Ron Bloemenweelde en een kadobon van Café De Dijk.