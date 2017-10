Joey Koning “Baby van de Maand”

In september waren er opvallend veel geboortekaartje die gedrukt zijn bij Drukkerij Nivo. Hieruit werd het kaartje getrokken van Joey Koning, die daarmee de ‘Baby van de Maand’ is geworden. Zijn ouders zijn Joey en Petra Koning en z’n grote zus heet Jeane.

Zij wonen in de Burg. van Baarstraat 73. Joey zag het levenslicht op vrijdag 8 september om 10.36 uur en woog bij de geboorte 4092 gram. Door Bloembinderij Roses & More uit de Burg. van Baarstraat werd voor de trotse moeder Petra een mooi bloemstuk samengesteld.

Uit handen van Greta Schilder, van Parfumeriehuis Gerro & Esther in De Stient, kreeg de familie Koning een rijkelijk met kadootjes gevulde Pampertaart. Vanaf deze plaats nog onze hartelijke gelukwensen.