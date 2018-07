Johan Smit winnaar aalrookwedstrijd

Tijdens de Volendammerdag vond weer de aalrookwedstrijd plaats. Cor Jonk had hiervoor de organisatie op zich genomen. Beneden op de havenkade, voor Lotje Wine & Dine en Restaurant Le Pompadour, stonden in totaal 19 rookkasten opgesteld. Om 10 uur werden de aaltjes uitgedeeld door de aalrookcommissie, en kon het vuur in de houtpulp. De jury bestond dit jaar uit Cor Keijzer (van Visgroothandel VD119) en Piet Schilder (Vik) van Viscentrum Schilder in de Zeestraat.

Zij hadden de moeilijke taak om de winnaar van het Volendammer Aalrookkampioenschap in een ton aan te wijzen.

De eeuwige roem was dit jaar voor Johan Smit, op de 2e plaats eindigde Dick Tol en 3e was Kees Koning.