John Krüse na 50 jaar bij HSB met pensioen

Donderdag was de laatste werkdag voor John Krüse bij HSB Bouw. Door de directieleden Nico Klouwer, Camiel Honselaar en André Vos werden aan John Krüse bij zijn afscheid bloemen en cadeaus aangeboden.

Namens de collega’s was er voor de pensionaris een gouden voegspijker als cadeau, die in zijn woning aan het Edammerdijkje in Middelie, een ereplaats zal krijgen. Precies vijftig jaar heeft John Krüse bij HSB volgemaakt.

Vanwege het afscheid was er gebak bij de koffie in de kantine van het kantoor, waar John bedankt werd voor zijn jarenlange inzet en de hoop uitgesproken werd dat hij op 65-jarige leeftijd nog vele jaren in goede gezondheid van zijn pensioen mag genieten.