Jongen uitgebroed van zwanenpaar

In de Pegasusstraat, nabij het bruggetje richting het voetbalstadion, was door een zwanenpaar een nest gemaakt.

Omdat de zwanen nogal opdringerig waren als er fietsers of wandelaars langs gingen, waren er door gemeentemedewerkers hekken om het nest geplaatst, zodat de zwanen de eieren ongestoord konden uitbroeden. Zeven jongen zijn er uit de eieren gekomen. Het donzige prille leven zat rustig in het zonnetje op het grasveld met het zwanenpaar. We konden er een leuk zomers plaatje van schieten.