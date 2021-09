‘Ik had precies de ‘Cats-sound’ die ze zochten'

Jordy leerde volledig Cats-repertoire in één week

Een week van tevoren werd hij gevraagd om in te vallen als gitarist bij ‘The Cats in the House’. Jordy Tuip leerde binnen enkele dagen een repertoire van 32 Cats-liedjes uit zijn hoofd. Natuurlijk kende hij net als de meeste Volendammers al een groot deel daarvan. Maar spelen is toch wat anders. En helemaal het noot voor noot kopiëren van solo’s als die in ‘Where Have I Been Wrong’. Dat Jordy in zijn opdracht slaagde, bleek uit de glimlachende gezichten van de vaste bandleden op het podium in het Twentse Ootmarsum. En dat zonder een enkele repetitie.

Door Laurens Tol

Foto: RB Foto's





The Cats in the House is een band uit het oosten van het land die liedjes van de legendarische Volendamse band vertolkt. De leden kwamen bij Jordy terecht via twee Volendamse connecties. Jordy vertelt: ,,Dennis Sier (Drum) is geluidsman van deze band en Ab Schilder (Van Madoet) de manager. Ze zaten ermee dat hun vaste gitarist een dubbele boeking had. Dennis zei toen: ik weet nog wel wat. Hij had een filmpje van mij gemaakt tijdens een optreden op een buurtfeest. Dat liet hij zien aan de jongens van de band, die gelijk verkocht waren. Ik had precies de ‘Cats-sound’ die ze zochten. Zo kwam het dat ze mij vroegen om mee te doen.”

‘Brede lach’

Jordy wilde dat wel en daarmee kon het uitzoekwerk beginnen. Daarbij werd hij geholpen door zijn muzikale opvoeding. ,,Ik kende veruit de meeste liedjes natuurlijk al. Die had ik al zo vaak gehoord, omdat mijn vader die vaak opzet op feestjes of op zondagochtend op ‘standje duizend’. Maar nummers als: Where Have I Been Wrong, Trying to Explain, One Way Wind enzvoorts, die moet je echt ‘copy paste’ uit je hoofd leren. Dat zijn de liedjes waarmee het valt of staat. Daar had ik dus veel aan gewerkt en daarom zag ik op het podium zeven gezichten met een brede lach. Zo van: ja, hij heeft het voor elkaar. Dat was geweldig.”

The Cats in The House is niet het enige muzikale project waar Jordy mee bezig is. Zo zou hij onlangs een aantal keer invallen voor de gerenommeerde gitarist Marcel Fisser in de begeleidingsband van Jan Smit. Het was aan de coronamaatregelen te wijten dat dit uiteindelijk niet doorging. Gelukkig heeft de Volendammer nog genoeg te doen. Binnenkort speelt hij onder andere mee in de band van Jan Mühren en presenteert hij zijn debuutalbum met uitsluitend eigen composities.