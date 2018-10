Jozefgebouw krijgt nieuwe snijvoegen

Nadat de toiletgroepen in de Jozef nog voor de kermis helemaal vernieuwd zijn, is maandag begonnen met de renovatie van de gevel van het verenigingsgebouw. Tegen de zijgevel in de Jozefstraat werd een bouwsteiger geplaatst. Het voegwerk van het monumentale pand is in slechte staat en dient vernieuwd te worden.

Er zullen nieuwe snijvoegen in de muur komen, zodat het gebouw er prachtig mooi en passend in de Oude Kom uit komt te zien. De voegklus zal zo’n zes weken in beslag gaan nemen. De grote rolluiken worden verwijderd en komen niet meer terug. Dit is niet meer nodig want de geluidsinstallatie van de Jozef is zó geperfectioneerd, dat er geen overlast meer kan ontstaan voor de omwonenden.