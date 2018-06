Jozefschool weer de sportiefste Wandelschool

Eind mei is voor de zevende maal op rij de Avond Wandel Vierdaagse gelopen, die georganiseerd werd door wandelvereniging ’n Loopie. Voor de tweede maal op rij kon door de school met de meest meelopende kinderen de titel “Sportiefste Wandelschool van Edam-Volendam” worden gewonnen.

Voor de tweede maal op rij is de Sint Jozefschool als winnaar uit de bus gekomen. Maandag kwamen Johan Molenaar (Operationeel Manager van de Sport-Koepel) en de hoofdsponsors Kees Runderkamp (van Molenaar & Zwarthoed Adviseurs) en Tom Veerman (van Mastermate Volendam Divema) de beker overhandigen. Die werd door de leerlingen van groep 4 van de Sint Jozefschool met juf Gré Kwakman in ontvangst genomen. De beker zal weer een ereplaats krijgen in de prijzenkast van de school.