JSC Toptraining tijdelijk verhuisd naar Steven van Dorpelhal

Sportcentrum Toptraining, gevestigd onder de Pé Mührentribune van het Kras-stadion, ondergaat momenteel een grote verbouwing. Maandag is gestart met de totale metamorfose van JSC Toptraining.

Projectleider is Kok Veerman, Ruud Tol Timmerwerken is de hoofdaan-nemer, terwijl Jack Koning de bouwregie voert. Op 1 juli is Sportcentrum Toptraining overgenomen door Ruud Jacobs en hij pakt de zaak meteen grondig aan. Naast een totaal nieuw interieur komt er ook een nieuwe naam, namelijk JSC Toptraining.

De planning is dat de grootscheepse verbouwing 5 weken gaat duren. Ook in de bouwvak wordt doorgewerkt. Men kan wel blijven sporten en dat is tijdelijk in de Steven van Dorpelhal.