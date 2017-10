Jubilaris bij DEEN Supermarkt in De Stient

Donderdag kon Maarten van der Vlugt, bedrijfsleider van DEEN Supermarkt in de Stient, weer een jubilaris in de bloemetjes zetten. Wim Prins is 25 jaar in de DEEN-winkel werkzaam, waar hij een harde werker is en bekend staat als de zoutjes- en wijnspecialist.

Hij kreeg een bos bloemen en een envelop aangeboden en een uitnodiging voor een feestavond in La Mère Anne in Oudendijk, waar in oktober een feestelijke bijeenkomst is voor alle jubilarissen van DEEN.

De jubilaris werd donderdag lovend toegesproken door Maarten van der Vlugt. Tijdens de pauze was er gebak bij de koffie voor de collega’s van Wim Prins. Ook zijn ouders Lida en Wim Prins en zus Martine waren naar de kantine gekomen.