Jubilarissen V.O.K. gehuldigd tijdens ledenvergadering

Vrijdagavond 9 maart hield het Volendams Opera Koor haar algemene ledenvergadering in de Jozef. Tijdens deze ledenvergadering kon voorzitter Piet de Boer 9 jubilarissen huldigen, terwijl hij zelf ook 50 jaar voorzitter van het koor was en tot erelid werd benoemd.





Tien jaar lid van het VOK zijn: Grietje Jonk-Schilder, Jaap Jonk, Tine Hooijschuur en Jaap de Boer. 25 Jaar lid is Bets de Boer-Mol. Verder Aaf Beers 40 jaar en Grietje Smal-Bien 50 jaar. Liefst 60 jaar lid zijn: Trijn-Sier-Mooijer en het echtpaar Jaap Schilder en Jans Schilder-Steur.

Hierna nam Wim Visscher de microfoon over en kon voorzitter Piet de Boer huldigen. Vijftig jaar voorzitter! Een uniek jubileum. Piet werd in het bijzijn van zijn vrouw en kinderen tot erelid benoemd.