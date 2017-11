Jubilarissen van de FNV gehuldigd in de Bowling

Zaterdag 4 november zijn de jubilarissen van FNV Bondgenoten, FNV Bouw, ABVA/KABO en Kiem van 2017 gehuldigd tijdens een gezellige bijeenkomst in Bowlingcentrum De Zedde. Dat onderscheid wordt niet meer gemaakt, want het is nu FNV Lokaal.

Er waren 50 jubilarissen, waarvan 7 vrouwen en 43 mannen. Het was een grote groep omdat er jubilarissen waren van 4 bonden. Met de partners mee zat de zaal helemaal vol. Niet alle jubilarissen waren aanwezig. Het FNV-bestuur had gezorgd voor live muziek.

De jubilarissen zijn 25, 40, 50, 60 en 70 jaar lid van de vakbeweging. De jubilaris met 70 vakbondsjaren was niet aanwezig. Hij krijgt de versierselen thuis bezorgd.