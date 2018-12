Jubileumboek van Fanfare “Wilhelmina” is klaar

2019 wordt voor Fanfarecorps Wilhelmina een druk jaar. Het corps is opgericht op 17 juli 1919, dus over ruim een half jaar wordt het 100-jarig bestaan van ons fanfare gevierd. Op 30 juni wordt het jubileum gevierd met een receptie in PX. Vanwege dit heugelijke feit is er een jubileumboek uitgekomen, getiteld “Wet un droktemakers”.

100 Jaar Fanfarecorps “Wilhelmina”. Het boek is geschreven door erevoorzitter Albert Bien. Het bevat 144 pagina’s en een 250-tal foto’s van verleden en heden. Het is eigenlijk een collectoritem en naslagwerk dat niet in de boekenkast mag ontbreken. Vanaf heden is dit fraaie jubileumboek voor de prijs van15 euro te koop in de winkels van Jan Cas Sombroek, Primera, Experience aan de haven en in de Bibliotheek Edam.