Kabelwerkzaamheden voor het asfalteren Mgr. Veermanlaan

De voorbereidingen voor het asfalteren van de Mgr. C. Veermanlaan zijn begonnen. Graafwerkzaamheden worden uitgevoerd in de Leliestraat en Mgr. C. Veermanlaan. De kabels die hier onder de grond liggen worden verplaatst.

Er komt in de Mgr. C. Veermanlaan nabij de villa van de familie Henk Kras een grote rotonde. Dan kunnen de bussen beter de bocht maken. De doorgaande busroute wordt in zijn geheel geasfalteerd tussen het pas nieuw bestraatte deel van de Veermanlaan en de Julianaweg.

Tijdens de bouwvak gaat het leggen van de kabels gewoon door. Na de vakantie zal dan het asfalteren van start gaan. Het is het laatste stuk van het asfalteringsplan in de gemeente dat nu afgerond wordt.