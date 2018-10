Kantoor HSB Bouw versierd vanwege “Kees Plat 50”

Het kantoor van HSB Bouw aan het Slobbeland was afgelopen donderdag vol met posters en slingers gehangen. Dit vanwege de 50-ste verjaardag van Kees Plat, die al zo’n 30 jaar als calculator op het kantoor van de bouwonderneming werkzaam is.

Nietsvermoedend kwam de jarige jop ’s morgens op de fiets naar het kantoor en keek verbaasd op dat alles met “50” versierd was. Ook zijn werkplek op de tweede verdieping was feestelijk versierd. De halve eeuwling liet de feestelijke uitingen rustig over zich heen komen, want dat hoort er nu eenmaal bij. Samen met zijn collega’s ging Kees Plat nog even op de foto voor in de Nivo.