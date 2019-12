Kappen van bomen in de Papaverstraat

Maandag werden in de Papaverstraat zes bomen verwijderd. Het ging om 6 essen. Het kappen werd uitgevoerd door medewerkers van Huiberts B.V. en dat ging in een rap tempo. De stammen werden in stukken gezaagd en afgevoerd terwijl de takken ter plaatse meteen in de versnipperaar verwerkt werden.

De hopen houtblokjes die over bleven zijn gebruikt voor het ophogen van de groenstrook naast de vijver. Het is toch jammer dat deze nog gezonde bomen gekapt moesten worden. De ophoging van de naastgelegen bestrating is groter dan voorzien. Op de wortels van de bomen is daardoor te veel grond gekomen.

Uit voorzorg moesten de bomen worden gekapt, omdat het risico op omvallen te groot is. Er worden nieuwe bomen geplant in het volgende plantseizoen, ongeveer april 2020. Welke soort er wordt geplant is nog niet bekend.