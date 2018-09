Keeper Mitchel Michaelis ‘Man of the Match’

Dinsdagavond speelde FC Volendam de bekerwedstrijd tegen Willem II. De Tilburgers wonnen deze spannende wedstrijd uiteindelijk met 1-2, maar met een beetje geluk had er misschien een bekerstunt in gezeten voor FC Volendam tegen de Eredivisieploeg.

Doelman Mitchel Michaelis keepte een uitstekende partij en verrichtte enkele prachtige reddingen. Dat was voor de supporters in het Kras-stadion reden om via de FC Volendam-app op hem te stemmen en zo werd Mitchel de ‘Man of the Match’. Omdat er geen mascotte was, werden na de wedstrijd de bos bloemen van Ron Bloemenweelde en de dinerbon van Café De Dijk overhandigd door Klaas Smit, elftalbegeleider van FC Volendam.