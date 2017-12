Kerstbingo in RKAV-kantine met een ware prijzenregen

Zaterdagavond organiseerde Jan Snoek (Patat) weer zijn jaarlijkse Kerstbingo in de kantine van RKAV Volendam. Hier is steevast veel animo voor en ook nu waren alle stoelen bezet toen om 19.30 uur de eerste ronde van de bingo gespeeld werd. Zoals we van Jan Patat bekend zijn, had hij er weer voor gezorgd dat er een ware prijzenregen was.

In totaal werden er acht bingorondes gespeeld en hierin waren steeds zeven mooie prijzen te verdienen. Als er een dubbele bingo was, moesten de dobbelstenen gegooid worden en degene met de meeste punten mocht als eerste uitzoeken. In een rap tempo werden door de bingomaster de nummers opgenoemd, terwijl er een tropisch temperatuurtje was in de kantine, die bomvol zat.