Kerstbomen reeds geplaatst aan de Haven

Zondagavond jl. was de intocht van Sint Nicolaas in de haven en de dag erna zou gestart worden met het plaatsen van de kerstbomen met behulp van de takelwagen van Tuincentrum ’t Lokkemientje.

Omdat het maandag de hele dag plensde van de regen is deze klus dinsdag van start gegaan. ’s Middags waren de meeste kerstbomen reeds in de vrijgemaakte gaten van de dijk geplaatst. Ze zijn tevens bevestigd aan de lantaarnpalen, zodat ze niet om kunnen waaien.

Nu kan Jaap Molenaar (Pink) zijn manschappen van de sproeiploeg weer instrueren om de vele ritsen met led-lampjes in de bomen op te hangen. Zo wordt de Haven al volop in gereedheid gebracht voor de komende feestdagen met Sinterklaas, Kerstmis en Oud-en-Nieuw.