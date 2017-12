Kerstverhaal gespeeld tijdens Gezinsviering in de Vincentiuskerk

Op Kerstavond, zondag om 17.00 uur, was in de Sint Vincentiuskerk de Gezinsviering. De kerk was tot de laatste plaats bezet en voorganger was Pastoor Stomph. De zang werd verzorgd door de Benjamins en Aspiranten van “De Zangertjes van Volendam”, en zij deden het uitstekend.

Het kinderkoor werd door Marian Runderkamp gedirigeerd en Frank Keijzer bespeelde het orgel. Een tiental Kerstliederen werden door de jongens en meisjes gezongen. Het is al jaren traditie dat door kinderen van de St. Jozefschool het Kerstverhaal gespeeld wordt voor het altaar. Dit keer had Monica Tol-Cortright de organisatie van dit kinderkerstspel op zich genomen en haar zoontje Thomas Tol fungeerde als ‘Kindje Jezus’ in de kribbe.