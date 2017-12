Kerstverlichting en een kerstboom op het Brijkje

De bewoners van de Meerzijde en het Doolhof, met het uitzicht op het Brijkje, willen bij deze hun dank uitspreken aan het College van B&W voor de medewerking en enkele leden van de Wijkraad Oude Kom voor hun inzet.

Zodoende kon in deze Kersttijd het Brijkje voorzien worden van een kerstboom en sfeervolle verlichting. Na al die jaren naar een donker gat te kijken is het nu in deze donkere dagen een heel ander aanzicht.