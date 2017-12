Kerstviering van Sint Nicolaasschool bracht 1576 euro op voor het Missieteam

Donderdag om 17.15 uur vond in de Mariakerk de jaarlijkse Kerstviering plaats van de Sint Nicolaasschool. Er was een top-tien samengesteld uit de afgelopen 35 jaar Kerstvieringen.

Begonnen als een musical op de inmiddels gesloopte Sint Lidwinaschool in de Schoolstraat is de viering langzamerhand verplaatst naar de kerk. Een kleine 20 jaar geleden stemde pastoor Van der Hulst hiermee in en sindsdien wordt deze viering ook gekoppeld aan een activiteit voor het goede doel: Het Werkend Missieteam van Aaf Beers.

Het prachtige bedrag van € 1576,80 werd hierbij opgehaald. En dit bedrag zal nog hoger worden omdat er tijdens en na de kerstviering nog steeds geld binnenkwam.