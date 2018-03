Kevin Tuip mascotte van FC Volendam

De 8-jarige Kevin Tuip, die woont op de P.C. Hooftgracht 26, was maandagavond de mascotte van FC Volendam tijdens de wedstrijd tegen MVV. Ook zijn ouders Nico en Liesbeth Tuip waren in het Kras-stadion present.

De mascotte trapte een balletje mee met de wisselspelers, liep met arbiter Wiedemeijer het veld op en nam de wedstrijdbal mee. Na afloop van de in 2-2 geëindigde wedstrijd werd door Kevin Tuip de ‘Man of the Match’ gehuldigd en dat was Nick Doodeman die weer een voorzet gaf waaruit gescoord werd en in de 2e helft de gelijkmaker inschoot. Een bos bloemen van Ron Bloemenweelde en een dinerbon van Café De Dijk werden overhandigd.

Kevin Tuip voetbalt in het team JOB-09, groep 6 van de RKAV. Zijn favoriete speler van de FC Volendam is Enzo Stroo (die scoorde) en de beste voetballer ter wereld vindt hij Ronaldo. Omdat Kevin Tuip lid is van de Kidsclub van FC Volendam werd hij uitgeloot als mascotte van deze wedstrijd.