Kielstraat-bewoners hebben als uitzicht gekapte bomen



Op donderdag 13 april werden de eerste twee zieke bomen gekapt in het grasveld tussen de Kielstraat en de Vissersstraat. Na het Paasweekend werden de andere vier bomen omgezaagd.

Nu zijn we bijna drie weken verder en nog steeds liggen de gekapte bomen op het grasveld. De bewoners van de Kielstraat hebben zo al enkele weken het uitzicht op deze bomen.

De senioren hopen dat de gemeente snel de bomen op gaat ruimen. “Hier wonen veelal oudere mensen die alle tijd hebben om naar buiten te kijken. Van dit uitzicht daar worden we niet vrolijk van. Al drie weken kijken we tegen de bomen aan”, verzuchtte een van de omwonenden.