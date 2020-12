Kille en lege dijk

Net als in maart, toen de eerste lockdown ingesteld werd vanwege de Coronapandemie, is het nu ook angstvallig stil op de dijk. De winkels, terrassen en restaurants zijn gesloten.

Donderdagmorgen bood de Haven deze kille en lege aanblik. Fietsers en wandelaars waren er niet te zien. Ook in de Zeestraat en op het Europaplein was het leeg en sfeerloos. Het is te hopen dat er snel een einde komt aan de Coronaperikelen, want hier word je niet vrolijk van.