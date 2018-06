Kindermusical “De Vuilnisboot” vier keer in PX opgevoerd

Zaterdag was de afsluiting van de muzieklessen op de basisscholen met vier voorstellingen van het muziektheaterspel “De Vuilnisbelt”. Onder leiding van de muziekjuffen Marjan Molenaar en Linda Bond hebben alle kinderen van de basisscholen deze musical ingestudeerd en waren er op de scholen voorstellingen. De afsluiting was zaterdag in PX. De muziek werd live gespeeld door fanfarecorps Wilhelmina o.l.v. dirigent Pieter Koster, het verhaal werd gespeeld door Fee Maurer, John Molenaar en Alice Lautenschütz en door de kinderen werd er geacteerd, gezongen en muziek gemaakt.