Eén van de laatste professionele teammanager in het Nederlandse betaalde voetbal op vrijwillige basis

Klaas Smit draagt na vijftien jaar het stokje over

Toen Keuken Kampioen Divisie-club Telstar vorig jaar een vacature plaatste voor de functie van teammanager, stroomde de mailbox vol met sollicitatiebrieven. Naar verluid naderde het aantal inzendingen de magische grens van honderd. Enthousiast werden de meest geschikte kandidaten op gesprek uitgenodigd. Toen echter bleek dat het om een vrijwillige – en dus geen betaalde – functie ging, bleef er geen kandidaat over. Klaas Smit (68) had vijftien jaar geleden wel interesse om teammanager van FC Volendam te worden. Des te méér toen hij hoorde dat het om een vrijwillige functie ging. Inmiddels heeft hij meer dan 500 wedstrijden op zijn palmares staan en is hij één van de laatste professionele teammanager in Nederland die op vrijwillige basis werkt. Aan het eind van het huidige seizoen draagt hij het stokje over.

Door Kevin Mooijer

Klaas begon zijn voetbalcarrière zoals vrijwel iedereen in het wereldje; als jeugdspeler. En Klaas mocht zelfs meehelpen historie te schrijven. Als basisspeler van de RKAV Zondag-1 won hij de nationale amateurbeker en vanwege deze prestatie mocht het team tegen de grote betaald voetbalorganisaties strijden om de KNVB Beker. Het eerste obstakel was op zondag van kermis in 1979: eerstedivisieclub FC Wageningen in een uitwedstrijd. Diezelfde dag speelde het eerste van FC Volendam een thuiswedstrijd tegen SC Cambuur. De Zondag 1 won en FC Volendam verloor.

‘Ik ben rond

half zeven ’s ochtends

in het stadion

om het ontbijt

klaar te maken

voor de spelers’

In de achtste finale trof het team van Klaas N.E.C. Nijmegen in een uitwedstrijd. De Volendamse amateurs kwamen op een 0-1 voorsprong, maar helaas was het kwaliteitsverschil te groot en mochten de Nijmegenaren door naar de volgende ronde. ,,Het was een mooi avontuur en ik zal het nooit vergeten”, zegt de Volendammer na het ophalen van deze mooie herinnering. ,,Na mijn carrière als amateurspeler werd ik jeugdtrainer. Dit heb ik naast mijn fulltime baan vijftien jaar volgehouden. Toch komt onvermijdelijk het moment dat je ‘s winters na een dag van tien uur werken in de vrieskou over het veld loopt en bij jezelf denkt ‘wat doe ik hier?’” De Volendammer besloot te stoppen en wat meer rust te pakken, maar die rust was van korte duur.

,,Binnen een half jaar stond er iemand van de club bij me op de stoep. FC Volendam was op zoek naar een nieuwe teammanager en ze vonden dat de functie mij op het lijf was geschreven. Ik heb het met mijn gezin overlegd en zij moedigden me erin aan, ondanks dat het inhield dat ik weer vaker van huis zou zijn.” Voor dit minpunt vond Klaas een passende oplossing: ,,Wie zijn vrouw heeft meegenomen, is nooit te laat thuisgekomen”, zegt hij lachend. De teammanager regelde een, eveneens vrijwillige, functie als barkeepster in de spelershome voor zijn in 2017 overleden vrouw. ,,Zo waren we toch samen, en bovendien ben je voor de club bezig.”

Begin 2005 stapte Klaas Smit onder trainer Ernie Brandts in de rol van teammanager. Halverwege 2019 stopt hij met de functie onder trainer Hans de Koning. ,,Ik heb een hoop trainers en spelers zien komen en gaan. Met bijna vijftien jaar ben ik één van de langstzittende mensen bij FC Volendam, maar het is mooi geweest.”

De oud-jeugdtrainer maakt gemiddeld dertig uur per week als teammanager en dat op geheel vrijwillige basis. ,,Ik ben rond half zeven ’s ochtends in het stadion om het ontbijt klaar te maken voor de spelers, ik regel de wedstrijdmaaltijden en ben bij uitwedstrijden tevens materiaalman. Dit is zo gekomen omdat de gebruikelijke materiaalman, Piet Jonk, vanwege de groeiende jeugdopleiding genoodzaakt is in het stadion te blijven. Dus dat zijn zo’n beetje mijn hoofdtaken. Het leukste aan de functie vond ik altijd de banden die je opbouwt met spelers, trainers, scheidsrechters en collega-teammanagers. Voor mij voelt dat als rijkdom.”

‘Vroeger had je kleedkamerhumor,

maar dat is tegenwoordig ver te zoeken’

Klaas is van mening dat het leeftijdsverschil tussen hemzelf en de spelers inmiddels te ver uit elkaar is gegroeid. ,,Je merkt dat het tegenwoordig allemaal wat onpersoonlijker is. Spelers spenderen veel tijd door op hun telefoon te spelen. Er worden geen gesprekken meer gevoerd en dat vind ik enorm jammer. Vroeger had je kleedkamerhumor, maar dat is tegenwoordig ver te zoeken.”

De Volendammer licht zijn term toe met een leuke anekdote. ,,Ik had een goede relatie met onze oud-spits, Michiel Kramer. Hij staat in Nederland bekend als een vervelende jongen, maar ik kan je verzekeren dat hij dat niet is. In zijn tijd in Volendam was Gert Kruys onze trainer. Laat ik het zo formuleren; ‘Kramer en Kruys waren geen beste vrienden’. Een paar weken terug speelden we een oefenwedstrijd tegen het FC Utrecht van Kramer en ik was net in het bezit gekomen van een foto waarop Gert Kruys met gebalde vuisten, vol overgave stond te juichen. Ik zei tegen Kramer dat ik na de wedstrijd een actiefoto voor hem had. Die wilde hij wel hebben! Dus na de wedstrijd tikte hij me aan, ‘heb je die foto nog voor me?’. Ik pakte de envelop met foto en gaf deze aan hem. Aangezien hij in de veronderstelling was dat het om een bijzondere actiefoto van hemzelf ging vroeg hij ‘mag ik hem hier uitpakken of moet ik het vanavond thuis doen?’. Ik zei: ‘doe maar als je thuis bent’. Een paar uur later kreeg ik een berichtje van hem: ‘Hij is leuk, maar ik pak je nog eens terug!’ Dat vind ik mooie dingen.”

Voetbalclubs worden gedragen door zeldzame mensen als Klaas Smit. Spelers en trainers zijn vaak passanten die komen en gaan, maar Klaas blijft na dertig jaar actief te zijn geweest als jeugdtrainer en teammanager bij FC Volendam, nog steeds zijn steentje bijdragen op de achtergrond. ,,Ik zal niet meer meegaan naar uitwedstrijden, maar waar ik iets voor de club kan betekenen, daar zal ik helpen. Voetbal is mijn lust en mijn leven en ik heb veel kennissen overgehouden uit dit wereldje, maar het is voor mij tijd om het stokje over te dragen aan een nieuwe generatie.”