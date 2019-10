Klaas Wilting signeerde boeken in Lotje

Vorige week is van de bekende oud-politiewoordvoerder Klaas Wilting een boek uitgekomen, getiteld “De roerige jaren van een politiewoordvoerder”. De belevenissen van Klaas Wilting in de ‘roerige jaren’ die hij tussen 1965 en 2001 beleefde in Amsterdam worden in het boek beschreven.

Er was landelijk veel belangstelling voor de presentatie van dit boek. In diverse dagbladen en tijdschriften stonden er artikelen over. Klaas Wilting en zijn vrouw komen geregeld in Lotje Wine en Dine aan de Haven. Daarom vond hier zondag van 11.00 tot 14.00 uur een signeersessie plaats.

Ondanks de vele regenbuien, kwamen tientallen mensen langs om het boek te laten signeren. Met de kopers van de boeken ging Klaas Wilting in gesprek en toepasselijke teksten werden tijdens het signeren opgeschreven.