Klaverjassen in de Jozef start weer op maandag 31 augustus

Op maandag 31 augustus gaat de klaverjasclub Jozef-Schildersbedrijf DSW en Tegelzetbedrijf Fred Sier weer starten waar we vorig seizoen mee gestopt zijn door de coronacrisis. Op de start daar is door iedereen, dus alle 58 leden, positief op gereageerd.

We gaan deze avond beginnen met de prijsuitreiking van vorig seizoen en daarna gaan we deze avond prijsklaverjassen. Wel op voldoende afstand van elkaar vanwege corona. We gaan ook een mooie tombola op de tafel toveren.

Zoals jullie altijd gewend zijn bij ons, wij zijn ontzettend blij dat jullie allemaal weer aanwezig zullen zijn. Er kunnen altijd nieuwe leden zich bij ons aanmelden deze avond. Voor informatie kan Nico Kras gebeld worden, telefoon 362562.