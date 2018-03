Koffiecorner geopend in het Havenhof

Sinds vrijdag is in winkelcentrum Havenhof een koffiecorner geopend. Cees van Westen en Simone Buijs runnen deze koffiecorner, die elke dag van 9.30 tot 17.30 uur geopend is op het binnenplein.

Een fraaie koffiewagen is aangeschaft voor de koffiecorner, die de naam “Il Chicco di Caffè” (de koffieboon) heeft gekregen. Vrijdagavond om 18.00 uur was de opening van de koffiecorner en vele genodigden, familieleden en ondernemers uit het Havenhof kwamen de koffiespecialiteiten proeven en Cees van Westen en Simone Buijs veel succes toewensen. Vanwege de opening van “Il Chicco di Caffè” had Cees van Westen aan koffiekenner Dennis Tol, gevraagd om mee te helpen. Van het Italiaanse topmerk Lavazza wordt koffie geschonken en dit zijn ristretto, espresso, Caffè Lungo, Caffè Latte, cappuccino en koffie met smaakjes.