Kofschip-beeldjes worden gebakken in atelier van Jans

In het kader van het project “Kunst in/uit de School”, dat door Marleen Kras van de Culturele Commissie van de SKOV weer werd opgezet op de Volendamse basisscholen, verzorgde kunstenares Jans van Baarsen op maandag 12 februari boetseerlessen op ’t Kofschip.

Voor alle groepen verzorgde de beeldhoudster een demonstratie en werden van klei verschillende voorbeelden gemaakt die de leerlingen na konden maken. De drie mooiste kunstwerkjes in alle groepen van de jonge kunstenaars worden met dit project uitgekozen en geëxposeerd in de aula van de school.

Ruim honderd beeldjes zijn door de Kofschip-leerlingen gemaakt. Jans besloot niet alleen de drie uitgekozen beeldjes van elke groep te bakken in haar oven, maar alle beeldjes.