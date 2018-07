Kramendag in De Stient met een stralend zonnetje

Vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur vond in winkelcentrum De Stient een Kramendag plaats. Op de galerij stonden vele kramen opgesteld van de Stient-winkeliers en andere standverkopers. Hierin waren talloze aanbiedingen voor het winkelend publiek.

Bij de kraam van D Reizen werden niet alleen folders en reisboeken uitgedeeld, hier kon men ook deelnemen aan een prijsvraag door aan de hand van foto’s vijf vakantielanden op te schrijven. Verder waren er proeverijen en achter de stand van Klaas Leek stonden twee jeugdige verkoopsters om bessen, druiven en ander zomers fruit aan de man te brengen. Vooral ’s morgens was het lekker druk tijdens de Kramendag in De Stient. ’s Middags was het wat rustiger, maar bleef er een constante stroom op gang bij de kramen. Het zorgde voor een gezellige nering op deze zonovergoten dag.