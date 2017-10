Kramendag in winkelcentrum De Stient

Vrijdag was er in winkelcentrum De Stient een Kramendag. Voor zowat alle winkels waren marktkramen geplaatst waar het winkelend publiek terecht kon voor knallende aanbiedingen. Ook kramen met standwerkers en speciale (cadeau)artikelen waren present.

Naast de groente- en fruitwinkel van de Gebr. Leek was over de gehele lengte van de zaak een kraam opgebouwd. Deze blijft hier voorlopig nog wel even staan want de winkel van Gebr. Leek wordt helemaal verbouwd. Deze verbouwing gaat tot het einde van de maand duren.

De Kramendag werd goed bezocht en het publiek kon lekker struinen in de kramen op zoek naar koopjes. Het zorgde voor een gezellige nering in De Stient.