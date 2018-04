Kruisweg op Goede Vrijdag in de Vincentiuskerk

Vrijdagmiddag om 15.00 uur vond in zowel de Vincentius- als de Mariakerk de Kruisweg plaats. Het lijden, de kruisiging en sterven van Christus wordt dan herdacht in de Goede Week.

In de Sint Vincentiuskerk werden de gebeden bij de veertien staties voorgelezen door pastoor Stomph en lector Cees de Boer. Drie misdienaars liepen met het Passiekruis langs de staties. Bij elke statie werd stilgestaan, gezongen door het koor en een gebed voorgelezen. De Kruisweg in de beide kerken werd goed bezocht. ’s Avonds was er een eucharistieviering met het herdenken van het Lijden en Sterven van Christus.

In de Goede Week en op Goede Vrijdag waren er veel gelovigen die de Kruiswegstatieroute liepen door Volendam.